Обнаружено лекарство от паразитов в полукопченой колбасе "Тюменская"

В известной марке полукопченой колбасы компании "Продо Тюменский бройлер" выявлены кокцидиостатики — лекарственные препараты, предназначенные для борьбы с паразитами. Эту информацию обнаружили инспекторы Россельхознадзора при проверке продукции.
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, известному как ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции," наличие лекарственных препаратов в пищевых продуктах считается недопустимым. Этот факт был пояснен представителями ведомства.
На данный момент действие декларации о соответствии на полукопченую куриную колбасу "Тюменская" приостановлено, в связи с обнаружением лекарственных компонентов в продукте. Об этом сообщает nashgorod.ru.
Напомним, что в июле текущего года в продукции этой же марки, производимой АО "Продо Тюменский бройлер," также был обнаружен антибиотик офлоксацин.
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