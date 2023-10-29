На данный момент следственными органами Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело в связи с массовым убийством, которое произошло в городе Волноваха, расположенном в 40 км южнее Донецка. По информации, полученной от СК РФ, ведётся расследование обстоятельств убийства девяти жителей, включая двоих детей. Их тела были обнаружены в частном жилом доме и имели огнестрельные ранения.
По данным некоторых СМИ, погибшие были членами одной семьи и, предположительно, их друзьями. По информации от Telegram-канала Baza, идентифицированы пять человек: 53-летний хозяин дома, его супруга, сын, невестка и брат последней. Дети, которые были найдены мёртвыми, предположительно, были внуками владельцев дома. Личности двух других убитых пока не установлены.
"Все девять жителей дома были расстреляны и найдены в разных комнатах", — сообщает Baza.
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