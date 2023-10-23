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Томичка чуть не попалась на уловку мошенницы, представлявшейся её дочерью

1:39
Происшествия

Жительница Томска решила помочь незнакомой девушке, которая в слезах представилась её дочерью по телефону.

Томичка чуть не попалась на уловку мошенницы, представлявшейся её дочерью
Фото: www.muravlenko24.ru

Весь разговор Галины Семеновой с телефонной мошенницей завершился совершенно неожиданным образом. 77-летняя женщина поделилась подробностями с корреспондентом "МК-Томск".

"Незнакомая девушка позвонила на домашний телефон и стала кричать в трубку: "Мама, мама, я попала в аварию! Мама, ты слышишь меня, слышишь?!" Я так за нее испугалась, что решила помочь", — призналась Галина. При этом она даже не подозревала, что это могут быть мошенники.

Женщина провела четыре разговора с незнакомкой, и каждый раз на том конце провода девушки находились в состоянии паники и умоляли о помощи. Каждый раз разговор прерывался на полуслове.

"У меня двое детей — сын и дочь. Но я даже не подумала, что это с ними какая-то беда. Мне очень хотелось помочь этой девушке: я каждый раз просила номер телефона ее матери — чтобы сообщить той о беде", — вспоминает женщина. "Но, видимо, та наскучила своими вопросами и просьбами, и в конечном итоге просто сказала мне неприличные слова и отправила меня далеко".

При этом Галина отмечает, что когда ей сказали, что нужны деньги "для разрешения ситуации", она согласилась передать средства по указанному адресу. Однако номер матери не был предоставлен. Как результат, 300 тысяч рублей у томички остались в целости и сохранности, сообщает Tomsk.mk.ru.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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