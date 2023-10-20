Житель Финляндии был задержан на пограничном пункте пропуска Суоперья в Карелии при попытке провезти через границу охотничьи патроны. Боеприпасы были обнаружены с помощью служебной собаки. Пограничники конфисковали две коробки с 34 патронами и два патрона с проколотыми капсюлями. В ходе расследования выяснилось, что иностранец не обладал необходимыми разрешениями на вывоз боеприпасов.
Финскому гражданину потенциально могут быть предъявлены уголовные обвинения или, по крайней мере, административные взыскания, если будет установлено, что у него не было никакого намерения незаконно перевозить боеприпасы, сообщает karelinform.ru.
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