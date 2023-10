Your browser does not support the audio element.

Правозащитница Анна Тажеева была задержана в Томске во время работы над делом детей из Могочино, которые находились под опекой семьи Д. Одна из приемных девочек в настоящее время находится в реанимации.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.