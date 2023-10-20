Правозащитницу задержали за похищение свидетеля по делу детей из Томской области

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правозащитница Анна Тажеева была задержана в Томске во время работы над делом детей из Могочино, которые находились под опекой семьи Д. Одна из приемных девочек в настоящее время находится в реанимации.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Анна Тажеева поехала с Марией - главным свидетелем по делу - в Могочино в Томской области на съёмки программы для федерального канала НТВ. Отсняв необходимый материал, они планировали отплыть на пароме, чтобы добраться до Томска засветло. Однако на пирс прибыли неизвестные и задержали Анну Тажееву, команду журналистов и Марию. Они были доставлены в отделение полиции.

При неожиданном повороте событий Мария позже обвинила журналистов в похищении. Анна Тажеева опубликовала видеозапись, на которой видно, как её допрашивают в томском региональном управлении СКР. На видео видно, как Анна общается с Марией в машине; девушка выглядит спокойной, улыбающейся и активно общающейся с журналистами.

Через некоторое время Анна сообщила, что её освободили, и никаких обвинений предъявлено не было. Дело остается неясным, и по мере развития ситуации может появиться больше информации. "АИФ-Томск" запросили комментарий в СУ СК Российской Федерации по Томской области, сообщают Аргументы и факты – Томск.

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