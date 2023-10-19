Жена задержанного за убийство приёмного сына Намина рассказала о последнем телефонном разговоре

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жена приёмного сына музыканта Стаса Намина, который был задержан в качестве подозреваемого в убийстве родственников, уточнила, что вечером перед происшествием она разговаривала с мужем по телефону. По её словам, в той беседе не было никаких странных или необычных моментов.

Фото: Openverse

Как стало известно "МК", подозреваемый в убийстве регулярно навещал свою бабушку в деревне Крючково Истринского городского округа, чтобы помогать ей по хозяйству. Он не был единственным из родственников, кто уделял внимание пожилой женщине. Также к ней часто приезжал её второй внук, сын Стаса Намина, Артём. Супруга Стаса Намина, визажистка, известная своей работой с гримом, редко появлялась там в течение учебного года, так как у них есть дочь школьного возраста.

Судя по времени происшествия, разговор подозреваемого с его женой мог состояться уже после преступления. Жена не подтвердила информацию о каких-либо конфликтах мужа с родственниками, утверждая, что у них были идеальные отношения. Кроме того, она не замечала признаков употребления им каких-либо сильнодействующих препаратов.

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