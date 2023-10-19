РИАН: в Подмосковье найдены мёртвыми двое родственников музыканта Стаса Намина

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два человека найдены мёртвыми в Истринском районе Московской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: openverse

По информации РИА Новости, в одном из домов были обнаружены тела пожилой женщины и её 30-летнего внука с колото-резаными ранами.

Как отмечает агентство, ссылаясь на следователей, речь идёт о родственниках известного российского режиссёра, музыканта и певца Стаса Намина.

В СК РФ по Московской области заявили, что подозреваемый уже задержан. Вскоре специалисты проведут судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

Журналисты SHOT утверждают, что в Подмосковье убиты 85-летняя тёща и 30-летний сын Намина. Предварительно, преступление мог совершить приёмный сын режиссёра. Сейчас с ним работают оперативники.

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