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В Новосибирской области произошло обрушение железобетонного моста

1:42
Происшествия

В ночь на четверг обрушился автомобильный железобетонный мост через реку Карасук в посёлке Базово Новосибирской области. Из-за этого происшествия оказались изолированы жители одной из улиц, и для организации объезда был использован путь в 30 км. Об этом сообщили представители Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) региона.

В Новосибирской области произошло обрушение железобетонного моста
Фото: Официальный Telegram-канал "Дороги НСО"

"ЧП произошло ночью. Предварительно, произошёл крен опоры, в результате — полное падение. Причины произошедшего выясняются", — сообщили в управлении.

Жители посёлка Базово, где проживают 26 человек, включая девятерых детей и одного маломобильного человека, оказались отрезаны от остальной части района. Занятия для учащихся 19 октября были отменены. Для обеспечения проезда автомобильного транспорта введено плечо объезда в 30 км.

Мост через реку Карасук в поселке Базово был построен в 1971 году, имеет длину 45 метров и грузоподъёмность 23 тонны. Из обрушившихся 30 метров (два пролёта), как сообщает ТУАД, состояние переправы регулярно проверялось, проводились проверки её технического состояния несколько раз в год.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в настоящее время силами эксплуатирующей организации ведутся работы по организации временного объезда в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Восстановление конструкций моста запланировано на ближайший период", — отметили в ведомстве.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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