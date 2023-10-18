В Новосибирске наблюдают резкое повышение цен на кофе

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирске в некоторых кофейнях цены на кофе и напитки на его основе начали расти, и это обусловлено увеличением стоимости кофейных зерен. По словам посетителей кофеен в Новосибирске, их любимый напиток стал дороже. В некоторых заведениях цена чашки кофе выросла на 50 рублей, и хотя не все кофейни изменили ценники, этот процесс кажется неизбежным. Это произошло из-за увеличения курса доллара, что повысило стоимость кофейных зерен, сообщает atas.info.

Фото: Openverse

Новосибирскстат также подтвердил увеличение цен на исходное сырье для приготовления напитков. Согласно данным ведомства, с 2018 по 2023 год средняя стоимость килограмма натурального кофе выросла с 1000,54 до 1411,12 рублей. Средняя цена 200-миллилитрового стаканчика кофе увеличилась с 54,15 до 74,92 рублей.

По информации издания НГС, ссылаясь на участников рынка, цены в кофейнях Новосибирска в ближайшее время планируют увеличить на 10-15%.

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