Жительница Перми пыталась пронести патроны в аэропорт Санкт-Петербурга

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Перми случайно привезла патроны в аэропорт Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Фото: мвд.рф

39-летняя Анна обнаружила три патрона на парковке возле своего дома в Перми и забрала их, предполагая передать сыну, который увлекается стрельбой в тире. Однако она забыла отдать ему боеприпасы.

"В аэропорте "Большое Савино" боеприпасы не заметили. Так они прилетели вместе с ней в Санкт-Петербург", — указано в в мессенджере.

Когда женщина полетела обратно в Пермь, во время досмотра ручной клади сотрудники аэропорта Пулково обнаружили в её кошельке данные предметы. Вызванные на место сотрудники полиции подтвердили, что патроны предназначены для огнестрельного оружия. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело за хранение и перевозку боеприпасов.

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