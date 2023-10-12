В Башкирии мальчик ударил полицейских топором при попытке задержать его отца за кражу

В Башкирии сотрудника полиции ранили во время стычки с девятилетним ребенком, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. Инцидент произошёл в поселке Родина. Мужчине удалось украсть десять тысяч рублей с чьей-то банковской карты через удалённый доступ. Полиция быстро установила личность подозреваемого и отправилась его задерживать.

Фото: Openverse

В квартире подозреваемого тот оказал сопротивление при аресте, отказавшись идти в полицейский участок, и даже напал с топором на сотрудников МВД, пытаясь заставить их уйти. Тем не менее, в конечном счёте подозреваемый был задержан. Во время этой ссоры девятилетний сын нашёл второй топор и ударил старшего лейтенанта тупой стороной.

В настоящее время власти рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям УК, связанным с применением насилия и оскорблением представителей власти.

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Защищая отца девятилетний ребенок напал с топором на полицейского.