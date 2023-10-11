Пенсионеры, принимавшие в пищу грибы, оказались в реанимации в Кстовском районе Нижегородской области.
Мужчина собрал груздей в лесу и принес их домой. Его жена затем замариновала грибы. В какой-то момент пара решила открыть банку и попробовать маринованные грибы вместе с другом, который находился у них в гостях. У них начались проблемы, и они, якобы, начали видеть галлюцинации, сообщает newsnn.ru.
Пострадавших госпитализировали, но затем их выписали и направили на амбулаторное лечение.
Близкие рассказали, что жена одного из пострадавших предварительно интересовалась приготовлением настоек из трав.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.