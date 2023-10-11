В Приволжье госпитализировали пенсионеров с галлюцинациями, употребивших грибы

Пенсионеры, принимавшие в пищу грибы, оказались в реанимации в Кстовском районе Нижегородской области.

Фото: Openverse

Мужчина собрал груздей в лесу и принес их домой. Его жена затем замариновала грибы. В какой-то момент пара решила открыть банку и попробовать маринованные грибы вместе с другом, который находился у них в гостях. У них начались проблемы, и они, якобы, начали видеть галлюцинации, сообщает newsnn.ru.

Пострадавших госпитализировали, но затем их выписали и направили на амбулаторное лечение.

Близкие рассказали, что жена одного из пострадавших предварительно интересовалась приготовлением настоек из трав.

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