Официально подтверждены сведения о смерти ещё одного россиянина во время атаки палестинского движения ХАМАС на израильские города. Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
При этом он не стал раскрывать подробную информацию о гибели двух граждан РФ во время эскалации на территории Израиля. Дипломат подчеркнул, что родственники погибших пока не знают о смерти своих близких, поскольку обстоятельства их ухода из жизни уточняются.
"Есть уже подтверждённые данные о гибели не одного, а двух российских граждан", — отметил Викторов в интервью Первому каналу.
С 7 октября наблюдается обострение конфликта между Палестиной и Израилем. В субботу утром военные ХАМАС реализовали массированную ракетную атаку на израильские города.
Ранее сообщалось, что в списке погибших при атаке ХАМАС числится один гражданин России, ещё четверо признаны пропавшими без вести.
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