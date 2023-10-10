Посол в Тель-Авиве Викторов: подтверждена смерть ещё одного россиянина в Израиле

Your browser does not support the audio element. Происшествия

Официально подтверждены сведения о смерти ещё одного россиянина во время атаки палестинского движения ХАМАС на израильские города. Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Фото: Openverse

При этом он не стал раскрывать подробную информацию о гибели двух граждан РФ во время эскалации на территории Израиля. Дипломат подчеркнул, что родственники погибших пока не знают о смерти своих близких, поскольку обстоятельства их ухода из жизни уточняются.

"Есть уже подтверждённые данные о гибели не одного, а двух российских граждан", — отметил Викторов в интервью Первому каналу.

С 7 октября наблюдается обострение конфликта между Палестиной и Израилем. В субботу утром военные ХАМАС реализовали массированную ракетную атаку на израильские города.

Ранее сообщалось, что в списке погибших при атаке ХАМАС числится один гражданин России, ещё четверо признаны пропавшими без вести.