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Посол в Тель-Авиве Викторов: подтверждена смерть ещё одного россиянина в Израиле

Происшествия

Официально подтверждены сведения о смерти ещё одного россиянина во время атаки палестинского движения ХАМАС на израильские города. Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Посол в Тель-Авиве Викторов: подтверждена смерть ещё одного россиянина в Израиле
Фото: Openverse

При этом он не стал раскрывать подробную информацию о гибели двух граждан РФ во время эскалации на территории Израиля. Дипломат подчеркнул, что родственники погибших пока не знают о смерти своих близких, поскольку обстоятельства их ухода из жизни уточняются.

"Есть уже подтверждённые данные о гибели не одного, а двух российских граждан", — отметил Викторов в интервью Первому каналу.

С 7 октября наблюдается обострение конфликта между Палестиной и Израилем. В субботу утром военные ХАМАС реализовали массированную ракетную атаку на израильские города. 

Ранее сообщалось, что в списке погибших при атаке ХАМАС числится один гражданин России, ещё четверо признаны пропавшими без вести.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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