Российский гражданин стал жертвой атаки радикальной группировки ХАМАС в Израиле, следует из сообщения посольства РФ в этой стране, передаёт РИА Новости.
Согласно информации, ещё четверо россиян рассматриваются как лица, пропавшие без вести. Посольство активно устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее российские дипломаты заявляли о девятерых гражданах России, с которыми не удалось связаться. Посольство поддерживает контакт с родственниками пропавших и предоставляет всю необходимую помощь в поисках.
Также мы писали, что ХАМАС признал наличие граждан России среди пленных, которых он захватил.
Утром 7 октября израильская армия объявила о ракетном обстреле со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет страны объявил о переходе в "состояние войны".
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Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.