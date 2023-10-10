Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Житель Мурманской области был оштрафован на 6 тысяч рублей за оскорбление фельдшеров
Российские туристы осенью начали предпочитать ездить по ближним маршрутам
АТОР: россияне отказались становиться туристами на Новый год
Глава "Царских волков" Рогозин: ВС РФ ударили по пехоте ВСУ при попытке наступления
В России на форуме Innofood представили снеки и лапшу из сверчков
На Алтае женщина наняла киллера для убийства снохи
Третьяковская галерея открыла впервые за 65 лет выставку работ Рериха
Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении объектов логистики при взрывах
В Шотландии нашли принадлежавший убитому вождю клана Макдональдов клад

Россиянин погиб при атаке ХАМАС в Израиле, ещё четверо считаются пропавшими без вести

1:01
Происшествия

Российский гражданин стал жертвой атаки радикальной группировки ХАМАС в Израиле, следует из сообщения посольства РФ в этой стране, передаёт РИА Новости.

Россиянин погиб при атаке ХАМАС в Израиле, ещё четверо считаются пропавшими без вести
Фото: https://www.elaosboa.com/

Согласно информации, ещё четверо россиян рассматриваются как лица, пропавшие без вести. Посольство активно устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее российские дипломаты заявляли о девятерых гражданах России, с которыми не удалось связаться. Посольство поддерживает контакт с родственниками пропавших и предоставляет всю необходимую помощь в поисках.

Также мы писали, что ХАМАС признал наличие граждан России среди пленных, которых он захватил. 

Утром 7 октября израильская армия объявила о ракетном обстреле со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет страны объявил о переходе в "состояние войны".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Боевики ХАМАС расстреляли 200 человек на фестивале. Более 750 израильтян пропали без вести
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра

Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии
Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Обжаренный фалафель оказался токсичным для яичек, предупреждают ученые
Небензя признал, что ракета, ударившая по селу Гроза, была российской
Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косова Михаил Плисюк Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин
Британский физик заявил, что мы живем в симуляции
Галкин* опроверг сообщения о бегстве с Пугачёвой из Израиля
Нужно ли прогревать машину перед началом движения
Нужно ли прогревать машину перед началом движения
Последние материалы
На Алтае женщина наняла киллера для убийства снохи
Третьяковская галерея открыла впервые за 65 лет выставку работ Рериха
Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении объектов логистики при взрывах
В Шотландии нашли принадлежавший убитому вождю клана Макдональдов клад
Американский сенатор Хоули призвал отдать Израилю предназначенные для Украины деньги
В клетках млекопитающих обнаружен "эксклюзивный" мини-орган, защищающий геном
Мощный бой у Донецка, российская армия наносит невиданный по силе удар
Суд подтвердил незаконность розыска мэра Большого Камня, находящегося в зоне СВО
Под Екатеринбургом найдено тело пропавшей месяц назад 22-летней девушки
Близость к метро перестала влиять на спрос на недвижимость в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников