Россиянин погиб при атаке ХАМАС в Израиле, ещё четверо считаются пропавшими без вести

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российский гражданин стал жертвой атаки радикальной группировки ХАМАС в Израиле, следует из сообщения посольства РФ в этой стране, передаёт РИА Новости.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Согласно информации, ещё четверо россиян рассматриваются как лица, пропавшие без вести. Посольство активно устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее российские дипломаты заявляли о девятерых гражданах России, с которыми не удалось связаться. Посольство поддерживает контакт с родственниками пропавших и предоставляет всю необходимую помощь в поисках.

Также мы писали, что ХАМАС признал наличие граждан России среди пленных, которых он захватил.

Утром 7 октября израильская армия объявила о ракетном обстреле со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет страны объявил о переходе в "состояние войны".

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