В Екатеринбургской школе выявили случаи кишечной инфекции

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Кишечная инфекция обнаружена у четырех учащихся лицея №12 в Екатеринбурге, возбудитель инфекции устанавливается. Выдано предписание лабораторно обследовать сотрудников пищеблока, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Фото: openverse.org

"Управление Роспотребнадзора расследует случаи заболевания кишечной инфекцией учащихся лицея №12 в Екатеринбурге. 7 октября за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились четверо учащихся МАОУ Лицей №12. Заболевшие лабораторно обследованы. Материалы находятся в работе, возбудитель инфекции устанавливается", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в адрес лицея и организатора питания ООО "Аппетит" выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. "В помещениях школы и на пищеблоке предписано провести заключительную дезинфекцию, лабораторно обследовать сотрудников пищеблока. За контактными лицами установлено меднаблюдение. Ситуация находится на контроле", — рассказали в управлении.

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