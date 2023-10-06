Один человек погиб в ДТП с грузовиком и легковушкой в Москве

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На 98-м километре Московской Кольцевой Автодороги (МКАД) произошло столкновение грузового автомобиля с легковой машиной. Согласно предварительной информации, в результате чего один человек погиб. Эту информацию распространил источник, связанный с экстренными службами, для Телеканала "360".

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Известно, что ДТП случилось на внешней стороне 98-го километра МКАД в районе Метрогородка. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, который оказался заблокированным в своём транспортном средстве. Причины произошедшего устанавливаются.

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