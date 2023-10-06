Ученик пятого класса скончался от потери сознания во время физкультурного урока в одной из школ Советского района Красноярска. Об этом проинформировало Главное управление Следственного комитета по региону в своём Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, инцидент произошёл в пятницу утром.
"Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребёнка", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится процессуальная проверка случившегося.
Ранее сообщалось, что житель Красноярского края застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя.
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