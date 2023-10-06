В Красноярске школьник умер на уроке физкультуры

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ученик пятого класса скончался от потери сознания во время физкультурного урока в одной из школ Советского района Красноярска. Об этом проинформировало Главное управление Следственного комитета по региону в своём Telegram-канале.

Фото: https://cdn.vashgorod.ru/uploads/images/news/2f38075dcefdd47e9fc70676b2a6b483.jpg

Согласно предварительным данным, инцидент произошёл в пятницу утром.

"Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребёнка", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится процессуальная проверка случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Красноярского края застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя.

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