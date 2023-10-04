Житель Красноярского края застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителя Красноярского края подозревают в причинении смерти по неосторожности, вызванной выстрелом в ходе охоты. Об этом сообщают из пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

Фото: мвд.рф

По версии следователей, в конце сентября два местных жителя двигались на моторной лодке по реке Агул в Ирбейском районе. При помощи тепловизора они заметили три силуэта поблизости от берега реки и по ошибке подумали, что это дикие животные. В результате один из охотников произвёл выстрел, в это время на берегу находились трое мужчин, один из которых получил ранение в грудь.

"В Ирбейском районе местный житель подвергается подозрению в случайной смерти мужчины, вызванной выстрелом из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемый самостоятельно обратился в правоохранительные органы.

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