Жителя Красноярского края подозревают в причинении смерти по неосторожности, вызванной выстрелом в ходе охоты. Об этом сообщают из пресс-службы регионального управления Следственного комитета.
По версии следователей, в конце сентября два местных жителя двигались на моторной лодке по реке Агул в Ирбейском районе. При помощи тепловизора они заметили три силуэта поблизости от берега реки и по ошибке подумали, что это дикие животные. В результате один из охотников произвёл выстрел, в это время на берегу находились трое мужчин, один из которых получил ранение в грудь.
"В Ирбейском районе местный житель подвергается подозрению в случайной смерти мужчины, вызванной выстрелом из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что подозреваемый самостоятельно обратился в правоохранительные органы.
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