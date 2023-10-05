Бежавшего от русофобии латвийца выдворили из России

2:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гражданин Латвии, русской национальности, не смог примириться с дискриминацией в своей стране и принял решение вернуться в Россию. На новой родине он надеялся оформить брак и получить гражданство России. Однако его ожидал суд по обвинению в нарушении режима пребывания с последующим выдворением из страны. Латвиец обратился за помощью к правозащитнице Татьяне Котляр, которая опубликовала его историю в социальных сетях.

Фото: Openverse

"Я гражданин Латвии, русский, и мой родной язык — русский. В паспорте указана моя национальность — русский. Из-за русофобии и дискриминации в Латвии я не хочу жить там. Россия — моя Родина, и я приехал сюда не как временный работник, а как репатриант с намерением постоянно проживать в России и получить гражданство РФ", — заявил латвиец.

Он поделился своей историей. Приехав в Калужскую область к своей невесте, они подали заявление на заключение брака и начали оформление документов для получения разрешения на временное проживание (РВП). Иностранец успешно прошел дактилоскопию и сдал экзамен по русскому языку, но миграционная служба отказала ему в выдаче РВП, объявив, что он не имеет права проживать в России.

В это время у иностранца истек срок действия визы. Пытаясь выехать из России за день до окончания визы, его не пустили в автобус, и его отправили в полицию. Там составили протокол, и латвийца вызвали в суд.

Городской суд в Обнинске признал иностранца виновным в нарушении режима пребывания в России и оштрафовал на две тысячи рублей. Также суд решил выдворить его из страны. Несмотря на то, что пара успела пожениться, латвиец не сможет вернуться легально в течение пяти лет после выдворения.

"Почему меня, русского гражданина Латвии, который желает вернуться в Россию, выдворяют из страны?" — удивился иностранец.

Тем не менее, как утверждает латвиец, другие иностранцы, столкнувшиеся с аналогичной ситуацией, находят способы обойти запреты. Недавно сообщалось о гражданине Таджикистана, который, сменив имя, попытался вернуться в Россию после выдворения из страны за правонарушение, сообщает newizv.ru.

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