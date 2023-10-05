Старовойт заявил об атаке дронов ВСУ на объекты инфраструктуры в Курской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 5 октября украинские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали инфраструктуру Курской области.

Фото: Openverse

По словам главы региона Романа Старовойта, повреждены объекты на территории Суджанского, Кореневского и Глушковского районов. Он уточнил, что зафиксированы отключения электричества в результате атаки ВСУ.

Как пояснил губернатор в Telegram-канале, специалисты экстренных служб уже начали восстанавливать электроснабжение.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

В конце сентября дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области. После ЧП несколько сёл остались без электричества.