В ночь на 5 октября украинские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали инфраструктуру Курской области.
По словам главы региона Романа Старовойта, повреждены объекты на территории Суджанского, Кореневского и Глушковского районов. Он уточнил, что зафиксированы отключения электричества в результате атаки ВСУ.
Как пояснил губернатор в Telegram-канале, специалисты экстренных служб уже начали восстанавливать электроснабжение.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
В конце сентября дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области. После ЧП несколько сёл остались без электричества.
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