Мошенники похитили 13 миллионов материнского капитала у жителей Омска

1:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинение по уголовному делу и передал его в Калачинский районный суд. По версии следствия, в сентябре 2019 года председатель правления кредитного потребительского кооператива "БОГГАТ", являющийся одним из обвиняемых, организовал преступную группу с региональным директором кооператива и риэлтором из Калачинского района Омской области.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Согласно обвинению, риэлтор искал жителей района, собиравшихся приобрести жилье с использованием материнского капитала. Затем он убеждал продавца и покупателя завысить стоимость недвижимости в договоре купли-продажи и заключить договор целевого займа с КПК "БОГГАТ". Однако полученные средства требовалось вернуть в кооператив, объясняя это тем, что расчет будет произведен после поступления средств из Пенсионного фонда.

После завершения основной сделки сообщники риэлтора передавали владельцу сертификата фиктивные документы, включая договоры для Пенсионного фонда, и перечисляли деньги на погашение несуществующего долга перед кооперативом.

Таким образом, в период с апреля 2020 по март 2021 года обвиняемые осуществили 26 мошеннических схем, связанных с материнским капиталом, на общую сумму более 13 миллионов рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Дело направлено для рассмотрения по существу в Калачинский городской суд, сообщает gorod55.ru.

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