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"Десантировавшийся" в Крыму кабан был уничтожен местным охотником

2:49
Происшествия

Ставший знаменитым своей высадкой на берег Крыма дикий кабан уничтожен местным жителем-охотником за агрессивное поведение, рассказывают крымчане в местных сообществах.

"Десантировавшийся" в Крыму кабан был уничтожен местным охотником
Фото: https://t.me/badcrimea

Официальной информации о судьбе дикого животного, выбежавшего из моря в посёлке Мирный, пока нет.

Напомним, что отдыхавшие на пляже у поселка крымчане и туристы вначале заметили плывущее животное в море, приняли кабана за дельфина и шутили про "странную манеру плавания". Однако когда "дельфин" приблизился к берегу и начал скакать на берег — испугались (дикие кабаны могут покалечить и даже убить человека).

На публикуемых видео видно, что кабан выскочил из воды и унесся в сторону поселка, сопровождаемый комментариями, предупреждениями "осторожно!" и нецензурной лексикой.

"Кабан пытался "забодать" машину туриста, потом проникнуть на закрытую военными территорию (но не полез) и прятался потом в кустах. Якобы в целях обеспечения безопасности его "привалил местный житель-охотник", - цитирует рассылка MilitaryTimes комментарии очевидцев в социальных сетях.

Прорыв кабана из моря также стал поводом для шуток и мемов про "обещанный Киевом десант в Крым" — дескать, это украинский свин-диверсант, передовой офицер нахрюка, и т. д.

Также в соцсетях вирусятся видеомонтажи, где после выхода кабана из моря показывается турист, якобы испугавший в Крыму десант спецназа ГУР, а также техасские фермеры, расстреливающие кабанчиков-вредителей из пулеметов.

По мнению зоологов, кабан мог зайти в море "чуть раньше посёлка Мирный" (животные любят купаться), а дальше его могло унести течением как раз до пляжа с отдыхающими. 

Напомним, что ранее СМИ писали о "туристе с карабином "Сайга" — во время попытки десантирования спецназа ГУР на пляже крымской Оленёвки он напугал бойцов ВСУ.

Широко известно видео, где в ночи недовольный мужчина средних лет в одних трусах и синей футболки берет "Сайгу" и идет с ней в сторону спецназа, тайно повесившего флаг Украины (был день флага) на бельевую верёвку и проводящего съемку "захвата Крыма".

После этого спецназ ретируется на лодках. Минобороны РФ позже заявило об уничтожении значительной части этих скоростных лодок ударами ВКС РФ в море.

Отметим, что ранее западные СМИ со ссылкой на Пентагон признали, что в Крыму созданы "самые мощные линии обороны в современной истории" и ВСУ не смогут зайти в Крым — "Киеву останется лишь использовать ракеты и БПЛА, как и по другим регионам РФ".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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