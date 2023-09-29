В Хакасии проверяющие интернат оказались мошенниками

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководство дома-интерната "Теремок" в Абакане столкнулось с несчастьем, когда они стали жертвами мошенничества и, кажется, даже могут оказаться вовлеченными в уголовное дело по обвинению в попытке дачи взятки, согласно информации от МВД по Хакасии.

Фото: www.muravlenko24.ru

Сотрудники "Теремка" обратились в полицию Абакана и рассказали, что они перевели средства злоумышленникам, которые представились представителями проверяющего органа. За день до этого учреждение получило звонок от человека, который якобы был сотрудником аппарата правительства Хакасии, сообщает newkhakasiya.online.

Этот "специалист" сообщил о предстоящей проверке со стороны Генпрокуратуры и попросил организовать прием пищи для проверяющих, а также предоставил список необходимых продуктов. Злоумышленник обещал вернуть переданные деньги и запросил отправить чек.

Руководство учреждения перевело 40 тысяч рублей на банковский счет одной из сотрудниц и отправило ее закупить продукты. По пути злоумышленник связался с женщиной и сообщил, что покупка продуктов уже выполнена, и потому деньги необходимо отправить на указанный счет. Позднее, он попросил еще 30 тысяч на "комплекты", и затем еще 19 тысяч. Однако, когда женщина сообщила, что у нее закончились средства, и выяснила, что никто не ждет ее у супермаркета, она поняла, что стала жертвой мошенничества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.