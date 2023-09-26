В Сибири два наркомана вызвали и убили фельдшера

2:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В поселке Иштан, расположенном в Томской области, местный житель подозревается в убийстве фельдшера Ольги Земляницкой, которая откликнулась на ночной вызов, чтобы оказать медицинскую помощь ему и его собутыльнику. Предварительная информация предполагает, что после совершения преступления мужчины легли спать, а избавились от тела на следующее утро. Однако коллеги Ольги уже начали ее поиски. В Томской области возбуждено уголовное дело в связи с ее убийством, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Фото: Openverse

По данным следствия, вечером 25 сентября в лесном массиве близ села Иштан Кривошеинского района Томской области было обнаружено женское тело с признаками насильственной смерти. Впоследствии сотрудники местных правоохранительных органов задержали жителя этого района.

Во время допроса мужчина признался, что потерпевшая, фельдшер, пришла к нему домой в день ее смерти в ответ на призыв о медицинской помощи для его друга. Между медиком и мужчиной произошла ссора, в результате которой он напал на нее.

В ближайшее время задержанному будут предъявлены официальные обвинения, и следствие ходатайствует о его заключении под стражу в качестве меры пресечения.

Дополнительные подробности инцидента указывают на то, что в Кривошеинском районе Томской области двое мужчин, опознанных как Андрей и Фарид, употребляли алкогольные напитки и запрещенные вещества. В какой-то момент Андрей случайно поджег алкоголь, вызвав пожар, который также затронул Фарида, сильно обжег ему руки. Обеспокоенные местные жители вызвали скорую помощь, и Ольга Земляницкая, 61-летний фельдшер и единственный медицинский работник в деревне, откликнулась на вызов. Стоит отметить, что у нее не было собственного транспортного средства, и ей приходилось добираться до места происшествия пешком.

Войдя в дом, двое мужчин напали на медика и несколько раз ударили ее головой о стену, в результате чего она потеряла сознание от полученных травм, которые в конечном итоге оказались смертельными. После нападения преступники оставили тело на месте происшествия и удалились спать.

Сообщалось, что нападавшие, возможно, расчленили тело и перенесли его ближе к лесу, засыпав останки мусором, хотя эта информация не была подтверждена местными жителями.

Опасения за благополучие Ольги возникли, когда ее коллеги не смогли с ней связаться, что побудило их обратиться в полицию.

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НАПАДЕНИЕ НА ФЕЛЬДШЕРА | Новости Камчатки | Масс Медиа