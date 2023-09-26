В Подмосковье 16-летний подросток скончался из-за резкого повышения температуры при ОРВИ

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В подмосковном Одинцово из-за резкого повышения температуры при ОРВИ скончался 16-летний подросток. Об этом сообщает Mash.

Фото: Openverse

По данным Telegram-канала, в последнее время Никита (имя изменено) не ходил в школу и учился дома, так как вся семья боялась подцепить сезонную заразу. Однако это не помогло — он всё же заболел.

Симптомы были обычные: кашель, температура и слабость. Но в одну из ночей градусник показал 38. Школьник задыхался и начал бредить.

Родители вызвали скорую и пытались помочь, но не смогли. У подростка остановилось сердце. Известно, что хронических заболеваний у Никиты не было.

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