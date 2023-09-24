Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед" попал в аварию

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд попал в аварию после матча чемпионата Англии с "Бернли", сообщает The Sun.

Фото: openverse

По информации издания, 25-летний футболист попал в ДТП, когда покидал тренировочную базу "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что игрок находился за рулем Rolls-Royce стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов и не пострадал в результате аварии. На место происшествия прибыли полицейские, но аресты произведены не были.

Рэшфорд — воспитанник "Манчестер Юнайтед" и выступает за главную команду с 2016 года. На счету 25-летнего форварда 366 матчей за "МЮ", в которых он забил 124 мяча и отдал 70 голевых передач. В составе сборной Англии Рэшфорд стал серебряным призером Евро-2020 и бронзовым призером Лиги наций УЕФА 2019 года.

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