В США нашли возможный ДНК знаменитого маньяка "Зодиака"

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Более полувека ФБР не смогло выследить преступника, который держал в страхе Калифорнию и издевался над следователями. Началось это в 1968 году, когда студенты Дэвид Фарадей и Бэтти Дженсен отправились на свидание и стали жертвами неизвестного, который их убил. Следующее нападение произошло через полгода, когда Дарлин Феррин и Майк Мажо стали жертвами стрельбы из пистолета.

Фото: Openverse

Преступник, называвший себя "Зодиаком", начал отправлять письма в газеты, в которых признавался в убийствах и предлагал опубликовать его сообщения. В одном из таких посланий он раскрыл подробности преступлений, которые не были известны общественности. Он также отправил зашифрованное сообщение, обещая убить ещё 12 человек, если его не раскроют.

После нескольких лет расследования подозреваемым стал мужчина, но его причастность не была доказана. Дело приостановили в 2004 году, но возобновили в 2007 году.

Независимые расследователи из компании The Case Breakers пришли к выводу, что маньяком был ветеран ВВС США Гэри Фрэнсис Пост, который скончался в 2018 году.

"Детективы нашли походный коврик Поста и собрали ДНК — она оказалась такой же, как у родственников ветерана. Теперь следователи надеются, что информацией заинтересуется ФБР. Если тесты покажут, что клок волос из вещдоков по делу Бейтс — генетически идентичный, это запустит новый виток в расследовании. И тогда, возможно, в истории "Зодиака" будет поставлена точка", — передаёт РИА Новости.

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