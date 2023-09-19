Жительница Ижевска обнаружила плёнку внутри сарделек

Жительница Ижевска обнаружила необычное содержимое в покупных сардельках и поделилась этим в социальных сетях.

Фото: openverse.org

Внутри продукта она обнаружила пленку и сняла видеозапись, которую опубликовала в онлайн-сообществе, сообщает udm-info.ru.

По словам жительницы, продукция принадлежит компании "Восточный", а управляющей компанией этого предприятия является ООО "КОМОС ГРУПП".

"Сварила сардельки Восточного мясокомбината, вот что внутри сардельки было. Одна нормальная, другая вот. Это что своего рода такую начинку теперь кладут? Интересненько, интересненько", — сказала женщина.

Согласно данным от Спарк-Интерфакс, ООО "Восточный" было замечено в 117 арбитражных делах, выступая в 87 из них в качестве истца и в 30 в качестве ответчика. По данным ФНС, в предыдущем финансовом отчетном периоде компания понесла убытки в размере 297 миллионов рублей.

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