В Москве школьник получил укол шприцем в ягодицу

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

11-летний мальчик обратился в медицинское учреждение после инцидента. Ему сделали укол шприцем в ягодицу. Об этом пишет "МК".

Фото: Openverse

На данный момент неизвестно, что содержалось в шприце. Событие произошло в 14:30 в одной из школ на улице Главмосстроя. Подросток рассказал, что после окончания уроков он разговаривал с одноклассником на территории школы. В какой-то момент, он повернулся и почувствовал укол в ягодицу.

Полиция ведёт расследование этого инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области учитель музыкальной школы домогался девочку во время уроков.

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