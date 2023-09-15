Жительница Сургута пожаловалась на обман с обучением в студии красоты

Жительница города Сургута подала жалобу на мошенничество, связанное с обучением на косметолога-эстетиста. Несколько недовольных учениц готовят совместный иск против студии красоты. Молодая женщина перевела 200 тысяч рублей студии красоты Epi-center, ожидая двухмесячное обучение и получение диплома по окончании.

Фото: openverse.org

«А недавно я узнал, что у Epi-center нет лицензии на обучение. Деньги мне возвращать не хотят», — сообщила горожанка.

Её настигло разочарование, когда обучение завершилось всего через четыре дня, а она так и не получила необходимых документов подтверждающих обучение, сообщает muksun.fm.

К числу недовольных присоединились уже около 20 бывших учениц этой студии, которые намерены обратиться в суд, чтобы добиться справедливости и наказать предпринимательницу. Интересно, что директор центра уже ранее была замечена в арбитражных судебных разбирательствах, включая жалобы на некачественное обучение и невыплату зарплаты сотрудникам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.