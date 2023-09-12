Командир экипажа "Аэробуса" уральских авиалиний, который сел сегодня утром в поле, Сергей Белов рассказал о ситуации на борту самолёта перед аварийной посадкой и объяснил, почему принял такое решение. Об этом пишет "МК".
По словам пилота, решение садиться в Новосибирске изначально было принято потому, что в аэропорту Омска были не очень хорошие погодные условия. Однако события развивались скоротечно.
"Внезапно стало резко заканчиваться топливо. Изначально мы всё рассчитали, до Новосибирска нам бы его хватило", — сообщил командир.
Он добавил, что топлива оставалось примерно 210 килограммов на момент посадки.
"Соприкосновение было мягким, тормозили очень медленно, чтобы самолёт в грунт не ушёл. Самолёт полностью целый, только развернуло шасси", — заключил лётчик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Свердловской области ведётся расследование загадочной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского.