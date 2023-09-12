Командир экипажа "Аэробуса" Белов объяснил, почему принял решение об аварийной посадке

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Командир экипажа "Аэробуса" уральских авиалиний, который сел сегодня утром в поле, Сергей Белов рассказал о ситуации на борту самолёта перед аварийной посадкой и объяснил, почему принял такое решение. Об этом пишет "МК".

Фото: Openverse

По словам пилота, решение садиться в Новосибирске изначально было принято потому, что в аэропорту Омска были не очень хорошие погодные условия. Однако события развивались скоротечно.

"Внезапно стало резко заканчиваться топливо. Изначально мы всё рассчитали, до Новосибирска нам бы его хватило", — сообщил командир.

Он добавил, что топлива оставалось примерно 210 килограммов на момент посадки.

"Соприкосновение было мягким, тормозили очень медленно, чтобы самолёт в грунт не ушёл. Самолёт полностью целый, только развернуло шасси", — заключил лётчик.

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