В Дагестане возбудили дело после гибели женщины из-за обрушения стены в зоне отдыха

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователи в Дагестане начали расследование по факту гибели женщины из-за обрушения стены на территории базы отдыха в селе Чиркей. Уголовное дело было возбуждено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к неосторожной смерти человека.

Фото: openverse

По данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в регионе, сейчас проводятся следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.

В результате обрушения стены на месте происшествия женщина скончалась, а мужчина получил различные телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Предварительно, это обстоятельство может свидетельствовать о наличии признаков преступления как в действиях лиц, выполнявших строительные работы, так и в организации предоставления туристических услуг на территории баз отдыха.

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В Дагестане бетонная стена обрушилась на автомобиль с туристами