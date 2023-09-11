В португальском городе Анадия взорвались два резервуара на территории завода Destilaria Levira. Это привело к затоплению улицы красным вином, передаёт Radio Renascença.
По данным радиостанции, инцидент произошёл в воскресенье, 10 сентября.
"Улицы в Анадии были "затоплены" литрами красного вина", — сказано в публикации.
Конкретные обстоятельства взрыва ещё не установлены, однако представители компании Destilaria Levira заявили, что готовы понести ответственность за ЧП.
Ранее хирург Артём Бахметьев призвал снизить употребление красного вина во избежание образования тромбов. Большие дозы напитка сгущают кровь, уточнил специалист. Он считает, что свыше 350 миллилитров красного вина — это опасная доза.
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