В Кузбассе спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В лесной местности деревни Осиновка, женщина потеряла ориентацию, однако того же дня её быстро обнаружили спасатели.

Фото: Openverse

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса", событие произошло 8 сентября, когда поступил вызов о том, что женщина заблудилась в лесу, расположенном между 12-13 километрами от населенного пункта, и ей требуется помощь в поиске.

"Спасатели из Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда, совместно с кинологической группой, немедленно прибыли на место происшествия. Они тщательно обследовали лесную местность и быстро обнаружили пропавшую женщину", — поделились в пресс-центре.

После этого её сопроводили к автомобилю, и медицинская помощь не понадобилась, сообщает Сибдепо. Кемерово.

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