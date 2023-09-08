Учителя физкультуры задержали за распространение наркотиков в Москве

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве сотрудники полиции задержали преподавателя физкультуры московской школы, который участвовал в распространении наркотиков. Об этом сообщает информационный канал Mash в Telegram.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Согласно данным Telegram-канала, мужчина давно находился под подозрением правоохранительных органов. В среду, 6 сентября, полицейские остановили его у подъезда одного из домов, после чего он признался в содеянном и показал несколько пакетов с мефедроном.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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