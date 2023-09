Your browser does not support the audio element.

В Москве сотрудники полиции задержали преподавателя физкультуры московской школы, который участвовал в распространении наркотиков. Об этом сообщает информационный канал Mash в Telegram.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.