В Москве сотрудники полиции задержали преподавателя физкультуры московской школы, который участвовал в распространении наркотиков. Об этом сообщает информационный канал Mash в Telegram.
Согласно данным Telegram-канала, мужчина давно находился под подозрением правоохранительных органов. В среду, 6 сентября, полицейские остановили его у подъезда одного из домов, после чего он признался в содеянном и показал несколько пакетов с мефедроном.
На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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