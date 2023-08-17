Российскую туристку задержали с 15 граммами марихуаны по прилёте из Таиланда

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российской туристке, которую задержали в Москве сразу после прилёта из Таиланда, грозит тюремное заключение. Причиной этого стало обнаружение опасного "сувенира" — пакетика с "травкой", который, как утверждает сама туристка, она случайно привезла из Таиланда. На туристку заведено дело о контрабанде наркотиков. Информацию о происшествии предоставил телеграм-канал Baza.

Фото: Brett Levin www.flickr. com/photos/51117559@N03/12160800144

Baza утверждает, что таможенные служащие заметили у девушки подозрительно большое количество багажа и, проведя досмотр, обнаружили наличие марихуаны. По версии самой туристки, в багаж могли попасть лишь "крошки" травы, однако сотрудниками было обнаружено аж 15 грамм запрещенного вещества.

Напоминаем, что уже с 2019 года в Таиланде разрешено использование марихуаны в медицинских целях. Инициатором этих изменений стал Минздрав Таиланда, который выпустил два постановления, касающихся утверждения рецептур традиционных лекарств, содержащих марихуану.

С тех пор юристы вынуждены предупреждать туристов о том, что в далеко не во всех странах мира марихуану считают безвредной. В России даже провоз косметики и других товаров, содержащих следы "травки", является рискованным, и туристы могут иметь серьёзные неприятности, сообщает издание "Турпром".

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