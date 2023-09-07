В Литве пожизненно заключенные устроили в тюрьме бунт из-за еды

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Мариямпольской тюрьме в Литве заключенные, которым были назначены пожизненные сроки, организовали акцию протеста, требуя продукты питания, которые им не предоставляются, сообщает портал Delfi.Lt.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По данным СМИ, в акции участвует около 20 заключенных, которые продолжают кричать и стучать в двери и окна. Большинство из них объявило голодовку, а некоторые заключенные нанесли себе травмы и потребовали медицинской помощи.

Причиной для возникновения беспорядков послужил запрет выдавать некоторые продукты, такие как яйца, макароны и мука, пожизненно осужденным из тюремного магазина.

Литовская служба тюрем прокомментировала ситуацию, подтвердив наличие беспорядков и утверждая, что в тюрьме ужесточены меры безопасности и ситуация находится под контролем. Они также подчеркнули, что заключенные требуют то, что не является для них обязательным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.