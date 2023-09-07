В ночь на 7 сентября в Подмосковье был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, дрон удалось сбить на территории Раменского округа. Как пояснил градоначальник, каких-либо повреждений инфраструктурных объектов не зарегистрировано. Пострадавших нет, уточнил мэр.
"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву", — отметил Собянин в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что БПЛА упал в Ростовской области. В результате взрыва дрона повреждены несколько жилых домов. Пострадал один человек.
Ночью 7 сентября дрон также был сбит над Брянской областью. Предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших.
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