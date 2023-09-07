Жильцы всех домов, которые пострадали от взрыва упавшего беспилотника в Ростове-на-Дону, будут обеспечены новым жильём, заверил городской глава Алексей Логвиненко.
Мэр подчеркнул, что для этих целей в распоряжении ростовской администрация существует маневренный фонд.
"Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жильё в маневренном фонде", — написал Логвиненко в своём Telegram-канале.
Он также напомнил горожанам, что район взрыва оцеплен специалистами спецслужб, потому ростовчанам стоит задуматься о выборе альтернативных маршрутов при поездке утром на работу.
Ранее губернатор Ростовской области рассказал, что в результате падения ударного дрона пострадал один человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.