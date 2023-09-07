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Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: жильцы повреждённых взрывом домов получат жильё

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Россия

Жильцы всех домов, которые пострадали от взрыва упавшего беспилотника в Ростове-на-Дону, будут обеспечены новым жильём, заверил городской глава Алексей Логвиненко.

Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: жильцы повреждённых взрывом домов получат жильё
Фото: Openverse

Мэр подчеркнул, что для этих целей в распоряжении ростовской администрация существует маневренный фонд.

"Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жильё в маневренном фонде", — написал Логвиненко в своём Telegram-канале.

Он также напомнил горожанам, что район взрыва оцеплен специалистами спецслужб, потому ростовчанам стоит задуматься о выборе альтернативных маршрутов при поездке утром на работу.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал, что в результате падения ударного дрона пострадал один человек.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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