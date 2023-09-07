В ночь на 7 сентября в небе над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. Эту информацию подтвердил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, силы Министерства обороны России уничтожили дрон ВСУ на территории Брянского района. Как пояснил губернатор, никто не пострадал во время ЧП. Специалисты экстренных служб не зафиксировали каких-либо разрушений инфраструктуры.
"Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА", — подчеркнул Богомаз в Telegram-канале.
Брянская область регулярно подвергается атакам украинских дронов. Так, 4 сентября беспилотник ВСУ пытался нанести удар по Клинцовской ТЭЦ, однако был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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