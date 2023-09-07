Богомаз: ночью 7 сентября над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

В ночь на 7 сентября в небе над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. Эту информацию подтвердил глава региона Александр Богомаз.

Фото: openverse.org

По его словам, силы Министерства обороны России уничтожили дрон ВСУ на территории Брянского района. Как пояснил губернатор, никто не пострадал во время ЧП. Специалисты экстренных служб не зафиксировали каких-либо разрушений инфраструктуры.

"Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА", — подчеркнул Богомаз в Telegram-канале.

Брянская область регулярно подвергается атакам украинских дронов. Так, 4 сентября беспилотник ВСУ пытался нанести удар по Клинцовской ТЭЦ, однако был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).