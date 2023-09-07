Экс-командира армии ПВО, прикрывающей Москву, арестовали по делу о взятке

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшего командира 1-й ордена Ленина армией противовоздушной обороны особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, генерал-майора Константина Огиенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: УФСБ В Самарской области

Согласно информации постановления 235-го гарнизонного военного суда, экс-командиру продлили арест.

По данным следствия, передача взятки состоялась в июне этого года.

"Действуя группой лиц по предварительному сговору с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким, с вымогательством получил от руководительницы общественной организации "Надежда" первую часть взятки в размере 500 тыс. рублей, являющиеся частью взятки в виде денег в сумме 30 млн рублей", — цитирует выдержку из постановления ТАСС.

Согласно данным, Огиенко якобы пытался заполучить земельный участок от Министерства обороны России и передать его в пользу организации "Надежда". Несмотря на признательные показания "подельника". который указал на Огиенко, экс-командир своей вины не признал, резюмирует агентство.

В случае признания виновным военному грозит до 15 лет лишения свободы.

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