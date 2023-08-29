Задержан депутат Ульяновской городской думы за взятку 1,5 млн рублей

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Депутата городской думы Ульяновска Сергея Гулькина задержали по подозрению в получении взятки в размере 1,5 млн рублей. Об этом проинформировал депутат Государственной Думы Алексей Куринный в своем Telegram-канале.

Фото: мвд.рф

"Задержан еще один депутат гордумы Ульяновска, предварительно, за взятку 1,5 млн рублей", — подчеркнул он.

СМИ обратились в следственное управление Следственного комитета России по региону с вопросом о задержании Гулькина, на что получили ответ, подтверждающий факт задержания.

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