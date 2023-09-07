В Самаре при пожаре в больнице погиб человек

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вечером 6 сентября в медицинском учреждении, расположенном на улице Мичурина в Самаре, произошёл пожар. Было необходимо эвакуировать 150 человек из здания. Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что огонь вспыхнул в палате на третьем этаже и затронул матрас и мебель. Спустя 15 минут после получения сигнала, огонь был успешно сдержан и локализован.

Фото: openverse.org

Согласно информации МЧС, в результате происшествия погиб один человек. Погибший был мужчиной 1942 года рождения и находился в больнице для лечения пневмонии, сообщает "Газета Кемерова". Существует версия, что его смерть наступила до начала пожара. Прокуратура проводит проверку данного инцидента, а причины возгорания на данный момент остаются неопределёнными.

Ранее мы сообщили, что в Самаре подросток жестоко избил мужчину за то, что тот требовал не пить спиртное на детской площадке.

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