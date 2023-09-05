В Москве водитель потерял сознание и протаранил три стоящие машины

Водитель утратил сознание за рулем и столкнулся с тремя припаркованными автомобилями на улице Циолковского в северо-западной части Москвы.

Фото: openverse

"По улице Циолковского в районе дома 7 произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадавших нет", — заявил собеседник агентства ТАСС.

Он также добавил, что, по предварительной информации, водитель утратил сознание, в результате чего произошло столкновение с припаркованными машинами. Следствие ведет расследование обстоятельств произошедшего.

Представители правоохранительных органов также уточнили, что в результате ДТП одно из авто перевернулось.

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