В Москве водитель потерял сознание и протаранил три стоящие машины

Водитель утратил сознание за рулем и столкнулся с тремя припаркованными автомобилями на улице Циолковского в северо-западной части Москвы.
"По улице Циолковского в районе дома 7 произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадавших нет", — заявил собеседник агентства ТАСС.
Он также добавил, что, по предварительной информации, водитель утратил сознание, в результате чего произошло столкновение с припаркованными машинами. Следствие ведет расследование обстоятельств произошедшего.
Представители правоохранительных органов также уточнили, что в результате ДТП одно из авто перевернулось.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несколько дней подряд боевики ВСУ выпускали по позициям российских военных большое количество снарядов, делая это чуть ли не круглосуточно.