Скандал из-за школьниц в "советских" фартуках произошел на Украине

Чиновники из города Черновцы выразили неодобрение школьницам, носящим фартуки "советского образца", о чем сообщает Telegram-канал "Мрия".
В сообщении уточняется, что этот инцидент произошел в центральном парке города. Пока девочки прогуливались, муниципальный служащий из городского совета заметил их и настоял на том, чтобы они сменили свои фартуки на вышитую одежду.
Кроме того, упоминается, что несколько прохожих поддержали позицию чиновника и рекомендовали привлечь полицию для привлечения родителей девочек к ответственности.
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