В Красноярском крае расследовали уголовное дело по факту убийства двух девушек, которое было совершено 23 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
По информации ведомства, летом 2000 года на территории Кежемского района нашли останки россиянок. Тела находились в земле на глубине больше пяти метров, отметили следователи. В марте 2023 года оперативники арестовали подозреваемого по этому делу, который сознался в совершении преступления. На момент убийства девушкам было по 16 лет.
Как пояснили в СК, 23 года назад подростки пришли к обвиняемому и попросили, чтобы мужчина отдал им задолженность в 800 рублей. Подчёркивается, что у подозреваемого не оказалось нужной суммы. Он разозлился, взял кувалду и убил подростков, после чего оставил их тела в глубокой яме, уточнили в Следкоме.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Красноярска", — подтвердили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура вскоре должна утвердить обвинительное заключение, а затем дело направят в судебную инстанцию.
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