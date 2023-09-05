Следком: в Красноярском крае завершили дело об убийстве девушек 23 года назад

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В Красноярском крае расследовали уголовное дело по факту убийства двух девушек, которое было совершено 23 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

По информации ведомства, летом 2000 года на территории Кежемского района нашли останки россиянок. Тела находились в земле на глубине больше пяти метров, отметили следователи. В марте 2023 года оперативники арестовали подозреваемого по этому делу, который сознался в совершении преступления. На момент убийства девушкам было по 16 лет.

Как пояснили в СК, 23 года назад подростки пришли к обвиняемому и попросили, чтобы мужчина отдал им задолженность в 800 рублей. Подчёркивается, что у подозреваемого не оказалось нужной суммы. Он разозлился, взял кувалду и убил подростков, после чего оставил их тела в глубокой яме, уточнили в Следкоме.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Красноярска", — подтвердили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура вскоре должна утвердить обвинительное заключение, а затем дело направят в судебную инстанцию.