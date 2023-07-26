В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

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В последнем сообщении Следственного комитета по Красноярскому краю говорится о задержании подозреваемого в причастности к трагической гибели 16-летней девушки в Дивногорске. Информацию об этом комитет передал через свой официальный Telegram-канал. Как говорится в сообщении, "Центральный районный суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 23 сентября 2023 года". Как сообщается, подозреваемый признался в совершенных им чудовищных преступлениях.

Фото: REX/Shutterstock

Как сообщает РИА "Новости", речь идет об убийстве 16-летней девушки, тело которой было обнаружено волонтёрами в лесном массиве в районе федеральной трассы в Дивногорске. Наличие следов насилия указывало на мрачную судьбу девушки. Она должна была встретиться с подругой на берегу Енисея, но на встречу не пришла и домой не вернулась.

Позже правоохранительные органы задержали подозреваемого в её убийстве. Это стало возможным произошел после того, как был сопоставлен биологический образец из федеральной базы данных ДНК с материалом, обнаруженным на теле жертвы.

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