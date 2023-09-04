Десятилетнюю жительницу Екатеринбурга во время прогулки атаковала группа бродячих собак на Решетской улице.
Девочка находилась на прогулке в компании своей подруги, когда внезапно на них набросились собаки, начав кусать одну из них. Ранее, одна из этих собак напала на мирно стоящую девушку в частном районе, как сообщает Е1.
Местные жители рассказали, что эти же собаки уже не раз атаковали других собак и кошек. Например, в конце августа 2023 года, они совершили нападение на кота перед его владельцем, который пытался спасти своего питомца, но не смог. Также, ночью 3 сентября, эти собаки схватили еще одного кота и унесли его с собой, сообщает издание tagilcity.ru.
5 августа 2023 года в Екатеринбурге собака укусила трехлетнюю девочку, когда она играла на детской площадке. Ребенка доставили в больницу, где провели обработку раны и предоставили необходимое лечение.
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