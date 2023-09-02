Россиянка подслушала разговор об Украине в поезде и сдала полиции пожилого попутчика

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирка электрички Таганрог — Ростов-на-Дону услышала в вагоне частную беседу на тему Украины и спеоперации, а затем позвонила в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Фото: мвд.рф / Архивное фото

По информации издания, инцидент произошёл несколько дней назад. Гражданка с патриотической позицией стала свидетелем разговора о политике, который вёл 70-летний пенсионер из Батайска. Он критиковал российские власти за ситуацию в стране и отзывался об СВО негативно.

Женщина вышла на своей остановке и поспешила связаться с правоохранителями.

Личность несознательного гражданина уже установили силовики. Мужчине может грозить наказание по статье "о дискредитации ВС РФ". Его местоположение сейчас устанавливается, отмечается в публикации.

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