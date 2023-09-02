Пропавший 61-летний житель деревни Лютые Болоты Порховского района Псковской области был обнаружен живым. Эту информацию распространила группа поискового отряда "ЛизаАлерт" через социальную сеть "ВКонтакте".
Ранее было объявлено о его исчезновении, когда 27 августа он ушел в лес и не вернулся.
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