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В Псковской области нашли живым пропавшего в лесу мужчину

0:23
Происшествия

Пропавший 61-летний житель деревни Лютые Болоты Порховского района Псковской области был обнаружен живым. Эту информацию распространила группа поискового отряда "ЛизаАлерт" через социальную сеть "ВКонтакте".

В Псковской области нашли живым пропавшего в лесу мужчину
Фото: Openverse

Ранее было объявлено о его исчезновении, когда 27 августа он ушел в лес и не вернулся.

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✅СТРАШНЫЕ МЕСТА РОССИИ | ЛОКНЯНСКАЯ ПОЛЯНА| ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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