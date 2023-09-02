В Псковской области нашли живым пропавшего в лесу мужчину

0:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пропавший 61-летний житель деревни Лютые Болоты Порховского района Псковской области был обнаружен живым. Эту информацию распространила группа поискового отряда "ЛизаАлерт" через социальную сеть "ВКонтакте".

Фото: Openverse

Ранее было объявлено о его исчезновении, когда 27 августа он ушел в лес и не вернулся.

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